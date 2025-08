Receita Federal apreende carregadores para arma de fogo com passageira no Aeroporto do Galeão/RJ

A Receita Federal apreendeu na manhã deste sábado (2/8) 35 carregadores para arma de fogo com uma passageira no Aeroporto do Galeão/RJ. O trabalho é resultado de fiscalização e gerenciamento de risco realizado pelo Serviço de Conferência de Bagagem da Alfândega da Receita Federal no aeroporto.

Identificada após desembarcar de um voo vindo de Dallas (EUA), com conexão em Bogotá (COL), a passageira de 22 anos, natural de Itaperuna/RJ, recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Polícia Federal no aeroporto. Ela responderá por tráfico internacional de arma de fogo, cuja pena pode chegar a 16 anos de reclusão.

Leia também:

OSG na Flip: Com presença de coletivo gonçalense, Casa da Leitura celebra publicações alternativas

Casa da Leitura e do Conhecimento tem contação de histórias e cortejo na Flip

A atuação da Receita Federal na fiscalização sobre o comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas e armas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade em relação à saúde e segurança públicas.