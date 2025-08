Casa da Leitura e do Conhecimento tem contação de histórias e cortejo na Flip

Os artistas fluminenses têm espaço na 23ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), na Casa da Leitura e do Conhecimento. Localizado na Rua Samuel Costa, 299, no Centro Histórico, o espaço é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa (Secec-RJ). São lançamentos de livros, rodas de conversas e ações para formação de leitores acontecendo, neste fim de semana, com atrações para adultos e crianças.

Na noite de sexta (31), a Casa reuniu o sarau "Escritas pretas originárias", conduzido por Alberto Flisgo, com nomes como Ele Semog, Sol de Paula e João do Corujão. Neste sábado (01), as escritas femininas e as pequenas editoras estiveram na programação.

No domingo (03), às 11h, tem contação de história com a artista Iara Rocha, de Niterói. O título é "A história da menina que fugiu do circo!". Às 12h, será a vez de Thiago Drumard, de Teresópolis, falar da "Peteca Sapeca".

Às 13h, a Rede Cultura Viva RJ terá uma roda de conversa, com representantes de Pontos e Pontões de Cultura. Depois, às 14h30, o cortejo “A fala que faz” percorrerá o Centro Histórico de Paraty, com escritores e leitores, ao som do Afoxé Maxambomba, de Nova Iguaçu, no último dia da Flip. As iniciativas da Casa da Leitura integram a campanha “Rio Capital Mundial do Livro – Do Rio ao RJ”, da Sesec-RJ.