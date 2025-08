Criminoso rouba carro com duas crianças dentro em São Gonçalo

Uma família viveu momentos de terror no início da tarde desta sexta-feira (1º), quando um criminoso armado roubou um veículo com duas crianças dentro, na Rua Marinho dos Santos, no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo, por volta das 12h30.

O caso ocorreu em frente a uma agência dos Correios. A mãe das crianças foi até o Correio buscar uma encomenda, e a avó e as crianças permaneceram no veículo. De acordo com informações da avó, um criminoso se aproximou da janela do motorista, ordenando que ela entregasse o celular da condutora. A mulher tentou avisar ao criminoso que havia duas crianças no carro, suas netas, entretanto, o bandido não parou.



Leia também:

Ressaca leva 18 toneladas de lixo à Praia de Ponta Negra, em Maricá

Obras seguem a todo vapor no Parque RJ São Gonçalo

Quando notou a movimentação suspeita, a mãe das crianças saiu da agência dos Correios. Segundo a avó, ela e a filha conseguiram entender o risco que estavam correndo apenas com uma troca de olhares. No momento em que tentaram resgatar as crianças do banco de trás, o criminoso fugiu com o veículo e as crianças.

Pessoas que passavam pela rua ouviram pedidos de socorro e tentaram ajudar. O veículo foi abandonado cerca de 40 a 50 metros à frente, em um sinal fechado. As meninas conseguiram ser resgatadas sem ferimentos.



Apesar de nenhum pertence da família ter sido levado pelo criminoso, o abalo emocional afetou diretamente a avó, a filha e as netas, que voltaram para casa em estado de choque.

A Polícia Civil investiga o crime, registrado na 74ª DP (Alcântara). Ainda não há informações sobre a identidade do criminoso.