Ressaca leva 18 toneladas de lixo à Praia de Ponta Negra, em Maricá

A praia de Ponta Negra, em Maricá, teve suas areias tomadas por 18 toneladas de lixo após a forte ressaca que atingiu a localidade até a noite desta quinta-feira (31). Na areia da praia, foram encontrados diversos objetos, como plásticos, garrafas, tampas e outros resíduos trazidos pelo mar.

No total, o material encheu dois caminhões-caçamba. Agentes da Autarquia de Obras de Maricá (Somar) iniciaram uma ação de limpeza nas praias da cidade nesta sexta-feira (1º). A praia de Ponta Negra é uma das mais procuradas por turistas e banhistas. Em decorrência do grande volume de lixo, foi necessário o trabalho de cerca de 100 colaboradores no mutirão de limpeza. De acordo com informações da Somar, as demais praias de Maricá também passarão pela mesma ação.