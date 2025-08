Obras seguem a todo vapor no Parque RJ São Gonçalo

As obras no Parque RJ São Gonçalo, no Boa Vista, seguem avançando e a entrega do espaço, que antes abrigava o Piscinão, está cada vez mais próxima. O paisagismo e a rede de iluminação já estão sendo instalados.

A estrutura do prédio administrativo e do vestiário está recebendo ajustes. E equipes também trabalham na colocação de pisos ao redor do local que irá receber a academia e nas estruturas metálicas para sustentar a marquise das cascatas.

O paisagismo foi iniciado com o plantio de gramas. As quadras poliesportiva, society e de areia já receberam alambrados e estão em fase de acabamento. O entorno da pista de skate, que já foi concluída, começou a receber concretagem. O espaço já conta com redes de esgoto, drenagem e irrigação.

O local está sendo revitalizado pela Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), possui um investimento de mais de R$ 44 milhões.

O prefeito Capitão Nelson afirma que o Parque RJ vai ser uma grande opção de lazer e interação para a população.

“Estou muito animado para ver este local finalizado. As obras estão andando rápido e sei que o gonçalense vai desfrutar de cada canto projetado nesse parque. Só tenho a agradecer a parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado das Cidades. Em breve, muitas famílias poderão aproveitar essa grande área de lazer da nossa cidade,” destacou.

Parque RJ – O antigo piscinão, desativado e abandonado por anos, está sendo substituído por uma grande área de lazer com skate park, ciclovia, cascatas, quadra poliesportiva, quadra de areia, campo de futebol, área de convivência para piquenique, pista de atletismo, área de eventos para shows e atividades culturais para até 15 mil pessoas, parque infantil, academia de jovens e idosos, espaço de memórias (para interação no local), prédio administrativo e banheiro.

O estacionamento no novo espaço terá mais de 150 vagas para carros, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs). Um elevador também será instalado no prédio administrativo e rampas de acesso serão construídas em diversos pontos, também para garantir o acesso de pessoas com deficiência no local.