Com apoio da Universo, Corpo de Bombeiros realiza Simpósio de Prevenção de Desastres em Niterói

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) vai promover um Simpósio de Prevenção a Desastres, entre os dias 5 e 7 de agosto, no Teatro do Espaço da Reserva Cultural, no Centro de Niterói.

O evento vai promover conhecimentos técnicos de diferentes áreas de atuação da corporação como a saúde física e mental do bombeiro militar, na terça-feira (5); prevenção a desastres terrestres , na quarta (6); e prevenção a desastres aquáticos, na quinta (7).

O evento acontece com apoio da Universidade Salgado de Oliveira e contará com palestrantes renomados (veja na imagem abaixo); Operação simulada de resgates de múltiplas vítimas em acidente veicular; Exposição de equipamentos e tecnologia; Materiais de resgate e Salvamento utilizados pelo CBMERJ e uma competição aquática de natação e life-saving no Parque Aquático do Complexo de Charitas.

Confira a programação do evento:

Veja a programação completa do evento | Foto: Divulgação

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas no link.