A Receita Federal apreendeu hoje (31/7) skunk em uma encomenda postal internacional no Aeroporto do Galeão/RJ. A apreensão é resultado do trabalho de fiscalização e da inspeção com o uso de equipamentos de raios X.

A remessa continha 532g de skunk dentro de uma caixa de papelão. A droga foi enviada dos Estados Unidos com destino a São Paulo/SP. O valor estimado da apreensão é de R$ 39,9 mil.

Leia também:

Prefeitura de Maricá abre inscrições para 4ª etapa do Circuito de Pesca Esportiva com Tarrafa

Atlético-MG surpreende e bate o Flamengo no Maracanã pela Copa do Brasil



A atuação da Receita Federal na fiscalização sobre o comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade em relação à saúde e segurança públicas.

O trabalho foi realizado pela Receita Federal do Brasil, cuja sigla é RFB. Solicitamos especial atenção ao uso correto da sigla e da nomenclatura oficial do órgão ao publicar a matéria.