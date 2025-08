Atlético-MG surpreende e bate o Flamengo no Maracanã pela Copa do Brasil

Samuel Lino estreou e foi um dos destaques do time - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Atlético Mineiro conquistou uma importante vitória nesta quinta-feira (31) ao derrotar o Flamengo por 1 a 0 no Maracanã, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida foi decidida por Tomás Cuello, que aproveitou um erro da defesa rubro-negra para abrir o marcador. No lance, Léo Pereira recebe passe de Rossi, tenta atravessar a bola pela área, mas o meia do Galo interceptou e chutou forte para marcar.

Mesmo com o Maracanã lotado e expectativa pela estreia de reforços como Saúl, Lino e Emerson, o Flamengo não conseguiu superar a marcação do Atlético.

Os novos jogadores entraram no segundo tempo, com maior participação de Lino, que chegou a ter gol anulado por impedimento nos acréscimos, e um chute de Emerson que acertou o travessão.

Com o resultado, o Flamengo precisará vencer por dois gols de diferença no jogo de volta para avançar direto. Caso vença por vantagem mínima, pênaltis. Em caso de empate ou derrota, o Galo segue adiante.