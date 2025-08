Prefeitura de Maricá abre inscrições para 4ª etapa do Circuito de Pesca Esportiva com Tarrafa

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Pesca, está com inscrições abertas até 16/08 para a 4ª etapa do Circuito de Pesca Esportiva com Tarrafa, que acontece no dia 24 de agosto, das 7h às 17h, na Ponte Preta. Os interessados podem se inscrever pelo telefone (21) 99544-4805, com Helena Gonçalves.

A iniciativa é promovida em parceria com diversas secretarias municipais e tem como objetivo valorizar a cultura tradicional da pesca com tarrafa, além de oferecer lazer e promover a integração entre os participantes e suas famílias.

De acordo com o secretário de Pesca, Xandi de Bambuí, a escolha segue o roteiro das etapas anteriores, que já passaram por Bambuí e Boqueirão. "O local escolhido para esta etapa é a Ponte Preta, considerada uma área pesqueira propícia para a prática com tarrafa. A cada edição, o circuito vem ganhando mais destaque entre os pescadores da região e se consolidando como uma importante atividade esportiva, cultural e ambiental da cidade", destacou.

Além da competição, o evento terá sorteios, distribuição de brindes, shows ao vivo e atrações para toda a família. Os brindes e sorteios são voltados exclusivamente para os competidores, com materiais diversos utilizados na prática da pesca. Esses momentos interativos acontecem antes e depois da premiação, criando um ambiente de confraternização entre pescadores e acompanhantes.

A ação é uma realização da Secretaria de Pesca, com apoio da Autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar) e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), além das secretarias de Turismo, Segurança Cidadã, Comunicação Social, Trânsito e Defesa Civil.

Premiação:

Por quantidade de peixe:

1º lugar: troféu e tarrafa

2º ao 5º lugar: troféu

Maior peixe:

Troféu e tarrafa

Serviço:

4ª etapa do Circuito de Pesca Esportiva com Tarrafa

Local: Ponte Preta – ao lado da ponte principal

Data: 24 de agosto (sábado)

Horário: das 7h às 17h

Inscrições até 16/08: (21) 99544-4805 (Helena Gonçalves)