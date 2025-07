Homem é preso por abusar sexualmente de aluna e de bisneta em Niterói

De acordo com as investigações, o criminoso trabalhava como inspetor de um colégio - Foto: Divulgação

De acordo com as investigações, o criminoso trabalhava como inspetor de um colégio - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói (DPCA-Niterói), em ação conjunta com a Delegacia de Atendimento à Mulher de Niterói (DEAM-Niterói), prenderam um homem, nesta quinta-feira (31), por estupro de vulnerável. O autor, de 82 anos, foi detido no Centro de Niterói, onde foram cumpridos três mandados de prisão condenatórios.

De acordo com as investigações, o criminoso trabalhava como inspetor de um colégio, no bairro Fonseca, e se aproveitou da relação de confiança com uma aluna de 10 anos para levá-la até um cômodo, onde cometeu os abusos. Além da menina, o homem ainda é acusado de abusar da própria bisneta, de 8 anos.

Leia também

➣ Brasileira que deu abrigo para Carla Zambelli será investigada na Itália

➣ OSG na Flip: com mais de 20 mesas literárias, festival em Paraty acontece até domingo (03)

O autor foi localizado após trabalhos de inteligências e trocas de informações entre as delegacias.