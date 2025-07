Brasileira que deu abrigo para Carla Zambelli será investigada na Itália

A brasileira que deu abrigo para a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália nesta semana, será investigada pelas autoridades italianas. A Procuradoria-Geral de Roma abriu um inquérito contra a mulher, que não teve a identidade divulgada, para apurar se houve crime de favorecimento.

Na Itália, o crime acontece quando alguém abriga uma pessoa procurada ou condenada pela Justiça. Zambelli foi encontrada pela polícia italiana em um apartamento, localizado em um bairro de classe média de Roma, na última terça-feira (29). No imóvel, a média dos alugueis ficam por volta 1.500 euros (quase R$ 10 mil).

A deputada federal está detida em uma penitenciária feminina na capital italiana e passará por uma audiência de custódia.

Na audiência, ela deverá escolher se aceita ou não voltar para o Brasil. Caso ela recuse, o processo de extradição seguirá os trâmites legais e o juiz do caso poderá decidir entre mantê-la presa, optar pela prisão domiciliar ou deixá-la em liberdade enquanto o processo está em andamento.

Carla Zambelli foi condenada, por unanimidade, a dez anos de prisão e perda do mandado parlamentar por ter contratado um hacker para invadir o sistema do CNJ e inserir um mandado de prisão falso contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. Após a condenação, Zambelli anunciou em suas redes sociais que havia deixado o país.