Suspeitos de ataque a policial militar são presos em Paraty

Um homem suspeito de tentativa de homicídio contra um policial militar, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (31), em Paraty, na Costa Verde. O crime aconteceu no dia 17 de junho.

Há duas semanas, o cabo da Polícia Militar foi vítima de vários disparos de fuzil, entre outras armas de fogo, no momento em que chegava em casa. O militar reagiu a ação e sobreviveu.

Leia também:

Pastor é preso por estuprar adolescente; Criminoso teria feito outras vítimas

Baleado durante confronto com a PM, criminoso é internado sob custódia no Fonseca, em Niterói

A ação desta quinta foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), e contou com o apoio da 166ª DP (Angra dos Reis), 167ªDP (Paraty) e da Delegacia de Polícia Judiciária Militar. A operação busca cumprir seis mandados de prisão preventiva além de oito de busca e apreensão.

Na lista de presos, estão o policial militar Jadson Cabral Furtado, também chamado de “Barcelona”, suspeito de passar informações estratégicas para a facção criminosa ligada no crime, e Gabriel Jardes Lopes, vulgo “GB”, considerado como o encarregado de monitorar a movimentação da vítima no dia do crime.

Além disso, a polícia também cumpriu três ordens de prisão, uma sendo em nome de João Pedro Ferreira Francisco, o “BMW”, apontado como mandante do crime apesar de está preso, as outras duas foram para Jefferson do Espírito Santo Martins, chamado de o “Jota” e Gabriel Rodrigues Sousa, o “Martelinho”. Ainda durante a operação, um adolescente confessou a participação na tentativa de homicídio do policial.

De acordo com as investigações, o policial militar Jadson Furtado, era o responsável por fornecer informações sigilosas referente a rotina de agentes públicos e ações policiais em troca de pagamentos mensais. Durante a operação foram apreendidas armas, munições, drogas, documentos, aparelhos eletrônicos, para aprofundar as investigações.

A Polícia Civil informou que Luiz Felipe Veloso Fraga, vulgo “Zóio”, teve a prisão decretada, porém ainda não foi encontrado e é considerado foragido.