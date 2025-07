Pastor é preso por estuprar adolescente; Criminoso teria feito outras vítimas

Policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-POLINTER) e da 17ª DP (São Cristóvão) prenderam um pastor acusado de estuprar uma adolescente, de 13 anos. Ele foi capturado, nesta quarta-feira (30/07), em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio. Segundo os agentes, o criminoso teria feito outras vítimas.

As investigações apontaram que o autor era pastor de uma igreja evangélica e usava da sua influência sobre as vítimas para atraí-las até um cômodo no próprio templo. No local, elas eram abusadas sexualmente, convencidas de que a prática era "normal" e que suas ações eram autorizadas pelo divino. O criminoso mantinha as vítimas sob seu controle e autoridade, perdurando os abusos durante anos.

De acordo com os agentes, já adultas, algumas de suas vítimas conseguiram se livrar da influência do autor e denunciaram os casos à polícia. Diante dos fatos, os policiais realizaram diligências e o investigado foi localizado. Ele foi conduzido à delegacia e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Além disso, o criminoso possui também anotações criminais por constrangimento de crianças, lesão corporal e falsificação de sinal.