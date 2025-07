Baleado durante confronto com a PM, criminoso é internado sob custódia no Fonseca, em Niterói

Após receber informações de que dois homens estariam na Rua São Januário, na esquina da Travessa Manoel Ladeira, Comunidade do Pimba, no Fonseca, na prática de venda de entorpecentes, agentes do 12 º BPM foram ao local e deu-se início a troca de tiros. O caso ocorreu nessa quarta-feira (30)

Um suspeito foi baleado. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola e farto material entorpecente. Um outro homem conseguiu fugir para uma área de mata.

O suspeito atingido foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Ele foi autuado por tráfico ilícito de drogas e lesão corporal decorrente de intervenção policial e permanece internado sob custódia.

O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).