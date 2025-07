Zezé Di Camargo dá longo abraço em fã e web dispara: 'Só chamou ela porque é bonita'

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo, de 62 anos, chamou a atenção dos internautas depois de surgir em um vídeo dando um abraço longo e apertado em uma fã que ele mesmo convidou para o seu camarim, no final do show que ocorreu em Barão de Cocais, situado em Minas Gerais.

A jovem fã foi especialmente escolhida pelo artista, que pediu aos seguranças para que a levassem até o camarim. A moça foi identificada como Julyenne Ribeiro, é mineira, estuda Medicina e também atua como modelo.

Por meio das redes sociais, Julyenne explicou de que forma ocorreu a abordagem do cantor e sobre o convite para ir ao camarim. No vídeo em que fã e ídolo dão um abraço caloroso, tomou conta das redes sociais causando muitos comentários.

"Eu estava no camarote. No finalzinho do show, resolvi descer [para perto do palco] para ficar mais próxima do Zezé. Pedi uma foto, de longe, e ele disse: 'Tudo bem, chama ela para o camarim'. Aí o segurança veio e me chamou. Fiquei eufórica, não acreditei. Esperei ele no backstage, aguardando ele finalizar o show. Tinham outras pessoas lá. Fiquei muito emocionada, porque sou muito fã", explicou a jovem.

"Ele me recebeu muito bem. Dei um abraço bem apertado nele, sim. Fiquei muito realizada. Ele é um amor. Pensa num cara carinhoso e educado. Adorei", disse.

O vídeo gerou opiniões contrárias, porque o público relembrou que dessa mesma forma o cantor conheceu a sua atual esposa Graciele Lacerda, enquanto ainda estava casado com Zilu Camargo, mãe de seus três filhos mais velhos.

“Só chamou ela porque é bonita”, disse um internauta. “Sou fã, vou a vários shows e nunca fui chamada”, protestou outra. “Enquanto isso, Graciele Lacerda está em casa cuidando da filha deles”, escreveu uma terceira pessoa. “O moço segue na ativa, e a atual vendo o início de tudo se repetindo, só que com outra”, observou um internauta.

Durante a apresentação, Graciele Lacerda, que tem o hábito de acompanhar o cantor nos shows, estava em casa cuidando da filha do casal, Clara, de apenas 7 meses.

Quem é Julyenne Ribeiro

A jovem viveu nos Estados Unidos durante sua adolescência junto com os pais. Quando voltou ao Brasil, estudou Letras e deu aula de inglês por dez anos. Entretanto, Julyenne decidiu buscar seu sonho de estudar Medicina, e agora, é aluna do Centro Universitário de Caratinga, localizado no interior de Minas Gerais, onde reside.