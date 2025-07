PM apreende drogas e simulacro de arma durante patrulhamento no Cantagalo, em Niterói

Durante patrulhamento na Rua João Manoel da Silva, no Cantagalo, em Niterói, com o objetivo de coibir roubos de rua, agentes do 12º BPM tiveram a atenção voltada para um homem em uma motocicleta que, ao avistar a viatura, fugiu em direção à comunidade do Cantagalo.

Após realizarem um cerco tático, os agentes conseguiram deter outro indivíduo, que seguia em direção oposta do homem que fugiu na motocicleta. Com ele, foi encontrado um invólucro contendo substância semelhante à maconha, que alegou ser para uso pessoal.

Leia também:

Foragido do Complexo do Alemão é preso em Maricá após denúncia anônima

PM prende homem por tráfico de drogas e apreende material entorpecente em Niterói



Durante varredura nas proximidades, os policiais ainda localizaram uma mochila abandonada contendo material entorpecente, um rádio transmissor, uma base de rádio e um simulacro de arma de fogo. Ao ser questionado, o detido negou ser o proprietário da mochila e afirmou desconhecer a procedência do material.

Diante dos fatos, a guarnição procedeu à 79ª DP (Jurujuba) para apresentação da ocorrência e apreciação da autoridade policial. O acusado foi autuado por posse e consumo de substância entorpecente.