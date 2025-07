Foragido do Complexo do Alemão é preso em Maricá após denúncia anônima

Após denúncia anônima pelo 190, agentes do 12ºBPM de Maricá se encaminharam à Comunidade Risca Faca, em Inoã, na noite desta quarta-feira (30) a fim de averiguar informações sobre um homem portando arma de fogo.

No local, não foi localizada a arma de fogo, mas o suspeito foi detido para averiguação, sendo constatado que, contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital pelos crimes de receptação e roubo.

Leia também:

PM prende homem por tráfico de drogas e apreende material entorpecente em Niterói

Prefeitura de São Gonçalo fecha ferro-velho clandestino em ação com a Polícia Civil



Contra o criminoso foragido, vulgo “Parazinho” - Oriundo do Morro do Adeus, no Complexo do Alemão - haviam 5 anotações por furto; 2 anotações por porte ilegal de arma de fogo; 2 anotações por receptação; 1 anotação por resistência à prisão e 1 anotação por roubo.

Diante dos fatos, o acusado foi conduzido à 76ª DP (Centro) para registro da ocorrência e cumprimento do mandado de prisão, permanecendo preso.