PM prende homem por tráfico de drogas e apreende material entorpecente em Niterói

Durante um patrulhamento na Comunidade Boa Esperança, em Itaipu, Niterói, na tarde desta quarta-feira (30), agentes do 12º BPM se depararam com dois criminosos na prática do tráfico de drogas, que, ao avistarem a viatura da Polícia Militar, empreenderam fuga.

Após a realização de cerco tático, os policiais detiveram um suspeito. Com ele, foi arrecadada uma sacola contendo material entorpecente e um rádio transmissor.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à 81ª DP (Itaipu) para registro da ocorrência. Ele foi autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, permanecendo apreendido.

