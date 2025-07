Homem é preso por agredir a ex-companheira e filmar as agressões na Baixada Fluminense

Ele foi capturado no bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação

Ele foi capturado no bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias prenderam, nesta segunda-feira (28/07), um homem por agredir fisicamente a ex-companheira. Ele foi capturado no bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

As investigações apontaram que o criminoso agrediu a vítima com socos no rosto, chutes e rasteiras por diversas vezes, na semana anterior. A violência só não foi maior graças à intervenção de um vizinho que interviu e afastou o homem.

Leia também:

Prefeitura de Maricá abre inscrições para processo seletivo com 168 vagas em diversas áreas

FLIP 2025: Eliana Alves Cruz e Estevão Ribeiro nos 10 anos da Malê em Paraty

A vítima relatou que, além das agressões, o autor teria filmado todo ato criminoso. Diante dos fatos, a autoridade policial representou prisão preventiva do acusado, que foi decretada pela Justiça.

Após diligências e ações de inteligência, os policiais localizaram o criminoso em sua residência. Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.