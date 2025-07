FLIP 2025: Eliana Alves Cruz e Estevão Ribeiro nos 10 anos da Malê em Paraty

Entre as atrações da 23ª Festa Literária Internacional de Paraty 2025 (30/7 a 3/8) estão os escritores e roteiristas Eliana Alves Cruz e Estevão Ribeiro. Além de participar de um dos principais eventos culturais do país, a dupla estará comemorando os 10 anos da editora Malê. Além de encontros e bate-papos com outros autores da editora, ainda haverá o lançamento do novo livro de Estevão, "Salve Rainha e outras histórias".

Eliana Alves Cruz, prêmio Jabuti de contos 2022 por "A Vestida" e autora de romances consagrados como "Solitária" e "O crime do cais do Valongo" vai conversar sobre narrativas e autorias negras agradecendo os que vieram antes. Um dos encontros será com a célebre Conceição Evaristo, no qual abordarão o novo livro de contos que ambas participaram com mais três autoras (Ana Paula Lisboa, Luciana Nabuco e Cidinha da Silva), que transformam memória em literatura e resistência em narrativa: "Nossos passos vêm de longe e outras histórias ancestrais", da Nova Fronteira.

Já Estevão chega a Paraty após ser duplamente finalista em séries como roteirista no Prêmio Grande Otelo (ainda sem saber o resultado no fim da noite de quarta, 30/7).

O escritor Estevão Ribeiro lança o livro "Salve, Rainha e outras histórias" | Foto: Divulgação

Serviço:

DIA 31/07 - Quinta-feira

* 17h

Local: Caixa de Histórias - rua Dona Geralda, 140

Mesa: "Escrevendo com as que vieram antes"

Participantes: Eliana Alves Cruz, Maria Ferreira e Bianca Santana. Mediação: Luiza Barufi

DIA 02/08 - Sábado

* 19h

Local: Casa da Leitura e do Conhecimento - rua Dr. Samuel Costa, 299

Bate-papo Editora Nova Fronteira: Conceição Evaristo e Eliana Alves Cruz.

* 19h30

Local: Casa Kalundu: rua do Comércio, 244, Sobrado

Lançamento: livro "Salve Rainha e outras histórias" - Editora Malê

Autor: Estevão Ribeiro

DIA 03/08 - Domingo

* 11h

Local: Estante Virtual - rua Marechal Santos Dias, 139, Centro Histórico

Mesa: "Os 10 anos da Editora Malê: mercado editorial e autoria negra"

Participantes convidados: Eliana Alves Cruz e Conceição Evaristo. Mediadora: Adriana Ferreira.