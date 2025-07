Suspeito de assaltar mulheres a caminho do trabalho é preso no Barreto

Reforço no patrulhamento tem ocorrido em várias regiões em parceria com a Polícia Militar - Foto: Divulgação

Durante patrulhamento na madrugada desta terça-feira (29), equipes da Guarda Civil Municipal de Niterói (GCM) conseguiram prender um suspeito de roubo e recuperar os pertences de três mulheres que haviam acabado de ser assaltadas na Rua Galvão, próximo à Central de Abastecimento, no Barreto.

As vítimas relataram que estavam a caminho do trabalho por volta das 5h quando foram abordadas violentamente por um homem armado com um objeto que simulava uma arma de fogo. Uma delas chegou a ser empurrada e agredida. O criminoso fugiu levando bolsas, celulares e outros pertences.

Com base nas características descritas pelas vítimas, a equipe da Guarda iniciou buscas na região, montou um cerco e conseguiu localizar o suspeito, conduzindo-o à 76ª Delegacia de Polícia (Centro), onde o caso foi registrado.

O sucesso da abordagem, que integra o reforço de patrulhamento promovido pela Prefeitura de Niterói, é resultado de um aumento na presença da Guarda Municipal nas ruas, inclusive durante a madrugada, coibindo furtos, roubos e recolhendo objetos que possam ameaçar os cidadãos, como facas e canivetes.

A ação integra um conjunto de medidas preventivas que vêm sendo intensificadas nos últimos meses em pontos estratégicos do município em parceria com a Polícia Militar.