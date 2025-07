Ponte Rio-Niterói terá interdições neste domingo (3) para realização de prova de corrida

A Ponte Rio-Niterói será palco da prova "Desafio da Ponte", com percurso de 21km, que acontece neste domingo (3), com largada prevista para às 6h30, no Caminho Niemeyer, em Niterói, e chegada na Praça Mauá, no Rio de Janeiro.

Para garantir a segurança dos atletas e dos usuários da rodovia, interdições programadas ocorrerão ao longo da madrugada e manhã do dia da corrida.

O evento possui todas as autorizações e conta com o acompanhamento da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que asseguram a adoção de todas as medidas necessárias para minimizar transtornos e preservar a segurança viária.

Importante ressaltar que as equipes de atendimento médico e mecânico da Ecovias Ponte estarão atuando normalmente em prol dos usuários da rodovia, em casos de emergência e liberação da pista, quando necessário.

Em paralelo, a organização do evento disponibilizará atendimento médico específico para garantir a segurança e o bem-estar dos atletas ao longo do percurso.

A Ecovias Ponte reforça a importância de respeitar a sinalização e dirigir com atenção, especialmente durante o período de interdições.

Esquema de interdições – Ponte Rio-Niterói:

. 22h – Interdição de duas faixas sentido Rio e Niterói;

. 5h – Interdição de mais uma faixa sentido Rio e sentido Niterói (na altura de Mocanguê, até a Praça de Pedágio);

. 12h – Previsão de liberação total do fluxo em ambos os sentidos.

Para mais informações sobre o evento, acesse o site oficial do evento.