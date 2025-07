Mais um painel do projeto Cidade Ilustrada é finalizado em São Gonçalo

O painel foi criado pelo artista Igor Skid e integra a galeria a céu aberto que vem sendo construída desde o lançamento do Cidade Ilustrada - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

O painel foi criado pelo artista Igor Skid e integra a galeria a céu aberto que vem sendo construída desde o lançamento do Cidade Ilustrada - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

O projeto Cidade Ilustrada, uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, segue transformando a paisagem urbana do município com novas obras de arte em espaços públicos. E a mais recente homenagem já está finalizada: um mural dedicado ao cantor, compositor, escritor e multi-instrumentista Altay Veloso foi concluído na Avenida Presidente Kennedy, 255, no Centro de São Gonçalo.

Considerado um dos maiores expoentes da arte gonçalense e da música nacional, Altay Veloso é reconhecido por sua extensa e aclamada trajetória artística. Mesmo com uma carreira consolidada, ele mantém raízes firmes na cidade onde nasceu e vive até hoje.

Leia também:

São Gonçalo terá dois representantes no maior festival de cinema negro da América Latina

Após polêmica sobre expulsão de Léo Jardim, Vasco informa lesão sofrida pelo goleiro

“É muito importante valorizar e destacar nossos artistas locais e essa homenagem é mais do que justa. É uma homenagem que mostra a potência que São Gonçalo é, e o quanto nossa cidade contribui para a cultura brasileira. É muito legal poder eternizar nas ruas um artista gigante como ele”, afirmou a secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira.

O painel foi criado pelo artista Igor Skid e integra a galeria a céu aberto que vem sendo construída desde o lançamento do Cidade Ilustrada. Sob a curadoria do artista Marcelo Eco, o projeto já soma mais de 30 murais espalhados pela cidade, valorizando a arte urbana, a memória e a cultura gonçalense. A iniciativa também incentiva e dá visibilidade a dezenas de artistas locais, promovendo um verdadeiro museu a céu aberto para a população.