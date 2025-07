Megaoperação deixa dois mortos e um preso no Complexo da Reta Velha, em Itaboraí

Uma megaoperação acontece na manhã desta terça-feira (29) no Complexo da Reta Velha, em Itaboraí. Dois homens morreram, um suspeito foi preso e um fuzil e uma pistola foram apreendidos.

A operação, que segue em andamento, começou antes das cinco da manhã e conta com policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 35º BPM (Itaboraí), do Setor de Inteligência (P2) da mesma unidade, além de agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Agentes da Divisão de Homicídios vão registrar o caso como morte decorrente de intervenção de agente do Estado (MIAE).

