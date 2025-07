Corpo de Bombeiros recebe homenagem antes do jogo do Flamengo no Maracanã

Aplaudido por mais de 50 mil pessoas, o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) recebeu na noite desse domingo (27/07) uma homenagem emocionante antes da partida em que o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, pela 17ª rodada do Brasileiro. Na ocasião, uma faixa foi estendida com os dizeres: "Em cada resgate, um ato de amor. Em cada farda, um herói". A ação foi promovida pelo Governo do Estado, por meio da Suderj, para comemorar o Dia do Bombeiro.

"Receber essa homenagem no Maracanã, um dos maiores palcos do esporte mundial, é motivo de orgulho para todos nós. A faixa exibida representa o carinho, o respeito e a confiança que a população fluminense deposita em cada bombeiro militar. Em nome da Corporação, agradeço à Suderj por reconhecer os 169 anos de dedicação, coragem e compromisso com a vida", agradeceu o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles.

Já Marcos Santos, presidente da Suderj que representou o Governo do Estado na homenagem, falou da importância do Corpo de Bombeiros para o estado do Rio de Janeiro.

"Os bombeiros não realizam apenas ações de prevenção e combate a incêndios, salvamento de pessoas, atividades de defesa civil, e ações de atendimento pré-hospitalar. É muito mais do que isso. São verdadeiros heróis. Essa homenagem é uma forma de dizer para a corporação nosso 'muito obrigado', afirmou Marcão.