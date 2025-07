Incêndio de grandes proporções em Vargem Grande é controlado após nove horas de trabalho

Profissionais do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar o incêndio de grandes proporções que atingiu uma área de vegetação na Estada do Rio Morto, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio, após 9 horas de trabalho intenso.

Os agentes concentraram os esforços na proteção das residências mais próximas e de um heliponto, onde havia tonéis de combustível armazenados. Ninguém ficou ferido.

As chamas começaram por volta das 19h desta segunda-feira (28). Os militares chegaram ao local por volta das 19h30.

Atuação do Corpo de Bombeiros

Para conter o fogo, mais de 30 bombeiros de cinco unidades atuaram na operação, com apoio de 11 viaturas operacionais. Drones equipados com câmeras térmicas foram utilizados para monitorar a área afetada, contribuindo para decisões estratégicas mais precisas.

Apesar do terreno de difícil acesso, os bombeiros militares se dividiram em quatro frentes de atuação, em pontos distintos, e conseguiram alcançar as áreas mais críticas do incêndio.

De acordo com as equipes que atuaram no combate ao incêndio, os fortes ventos registrados na região contribuíram para a propagação das chamas e dificultaram o trabalho de extinção dos focos.

O fogo teria começado na comunidade Pombo sem Asa, em Vargem Grande. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente investiga o caso.