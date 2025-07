Supeito de matar PM é preso em Maricá

Com três mandados de prisão por homicídios em aberto, PK, de 22 anos, foi preso nessa segunda-feira (29), na Comunidade Risca Faca, em Inoã, Maricá. Com ele, outros dois acusados também foram presos em flagrante pelo crime de tráfico.

PK, segundo a polícia, é um dos suspeitos de envolvimento na morte do policial militar Luiz Fernando Santos de Paulo, executado no Fonseca, em 8 de novembro de 2024. O policial era lotado no Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV) e estava de folga no momento em que foi morto pelos criminosos.

Luiz Fernando Santos de Paulo, executado no Fonseca, em 8 de novembro de 2024 | Foto: Divulgação

O acusado foi localizado quando policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói) realizavam uma operação na comunidade. Ao perceberem a aproximação dos PMs, criminosos iniciaram fuga, mas acabaram sendo alcançados em meio à mata da região.

Com os criminosos, a polícia encontrou 200 cápsulas de cocaína, 135 pedras de crack, 120 invólucros de maconha, dois radiotransmissores e dois celulares. O trio foi levado para a 82ª DP (Maricá) em flagrante, onde foi constatado que PK era foragido da Justiça, com três mandados de prisão pendentes.

Com os criminosos, a polícia encontrou 200 cápsulas de cocaína, 135 pedras de crack, 120 invólucros de maconha, dois radiotransmissores e dois celulares | Foto: Divulgação

Todos os acusados foram autuados por tráfico de drogas, e PK teve os três mandados de prisão cumpridos contra ele. O trio será encaminhado ao sistema prisional nesta terça-feira.