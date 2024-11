PM é executado durante ação de roubo orquestrada por criminosos em Niterói

O sargento da Polícia Militar, Luiz Fernando Santos de Paulo, foi assassinados a tiros, ao ser identificado como agente de Segurança Pública, por criminosos que tentavam fazer assaltos na região da Engenhoca, na Zona Norte de Niterói, na tarde dessa sexta-feira (8). O crime ocorreu pouco antes das 17h.

O policial estava na Rua Desembargador Mário Fernandes Pinheiro - paralela à Avenida João Brasil - quando foi abordado pelos criminosos. Após balear o policial, os criminosos, que seriam três jovens, fugiram em um Renegade, em direção à Rua Doutor March, na Venda da Cruz. A polícia informou que o veículo é clonado.

O sargento Fernandes não resistiu e faleceu ainda no local. A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) registrou o caso e iniciou as investigações para tentar encontrar os executores do policial

Quem tiver qualquer informação que auxilie a Polícia na identificação e localização dos assassinos pode ligar para o Disque-Denúncia através do número 2253-1177. Não é preciso se identificar e o anonimato é garantido.

