Lula inaugura maior usina termelétrica a gás natural do Brasil no Porto do Açu

Obra contou com investimento de R$ 7 bilhões e gerou 10 mil empregos - Foto: Divulgação/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta segunda-feira, 28 de julho, da cerimônia de inauguração da Usina Termelétrica (UTE GNA II), no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). O evento será a partir das 11h e o presidente estará acompanhado do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e de outras autoridades.

Considerada a maior e mais eficiente usina a gás natural do país, a UTE GNA II tem capacidade instalada de 1,7 GW, suficiente para fornecer energia a 8 milhões de residências.

A obra que integra o Novo PAC, contou com investimentos de R$ 7 bilhões e gerou 10 mil empregos.