Barricadas são retiradas no Apollo III, em São Gonçalo

Uma ação policial foi realizada nesta sexta-feira (25), no bairro Apolo III, em São Gonçalo, com o intuito de fazer a retirada de materiais usados como barricada em vias do distrito.

Para a realização da operação, foi necessário a presença da Equipe de demolições do 7° BPM, o Patrulhamento Tático Móvel e o blindado.

Ao todo, foi feita a retirada de 10 toneladas de materiais usados como barricadas.



Leia também:

Polícia apreende fuzil e drogas durante ação no Bom Retiro, São Gonçalo



Crítica OSG | Filme 'O Ritual' tem falhas, mas compensa com grandes atuações





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:





Divulgação