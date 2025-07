Confronto no Caramujo termina com dois presos, um ferido e drogas apreendidas

Durante ação contra o roubo de veículos no Complexo do Caramujo, em Niterói, na manhã desta sexta-feira (25), policiais do 12º BPM avistaram três suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas.

Ao perceberem a presença da equipe, os criminosos atiraram e os policiais revidaram. Um dos suspeitos, de 23 anos, foi baleado no quadril. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 9mm com três munições. Outro, de 31 anos, com antecedentes por roubo e associação para o tráfico, foi preso com uma mochila contendo drogas, dinheiro, um celular e dois rádios transmissores. O terceiro conseguiu fugir. No local, os agentes também encontraram outra pistola 9mm com seis munições.

Ao todo, foram apreendidos 325 pinos de cocaína, 150 invólucros de maconha, 45 pedras de crack, duas pistolas e R$ 24 em espécie.

O suspeito ferido foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Fonseca), onde permanece sob custódia. O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).