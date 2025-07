Sobremesa viral: Alta procura pelo "morango do amor" faz preço da fruta disparar em São Gonçalo

"Febre" nas redes sociais, o morango do amor, doce inspirado na tradicional maçã do amor, vem conquistando o coração e, principalmente, o paladar dos brasileiros. Mas não é só para o consumidor que o bombom, feito com morango, brigadeiro branco e uma casquinha crocante, vem trazendo tamanha alegria. Para produtores, comerciantes e confeiteiros, o "hype" dessa nova paixão culinária tem rendido, literalmente, bons frutos.

Porém, ao mesmo tempo em que cresce a demanda pelo morango, o preço da fruta também tem "disparado" devido ao sucesso na internet.

Para os produtores, comerciantes e confeiteiros, o "hype" dessa nova paixão culinária tem rendido bons frutos | Foto: Layla Mussi

Para conferir a alta dos preços da fruta neste momento em que se tornou "viral", O SÃO GONÇALO foi até o Ceasa, no Colubandê, em São Gonçalo, e a hortifrutis no Centro da cidade para verificar os preços "surpreendentes" do produto e entender de que forma os comerciantes estão "driblando" o alto custo de compra.

"O movimento está alto em relação à busca pelos morangos. A procura aumentou muito e estamos fazendo a reposição diariamente. Mas isso também encareceu bastante a nossa compra, e chegamos até a pensar em parar de trabalhar com o morango, porque o valor dobrou. Os produtores têm cobrado preços bem altos, porque o produto está em alta em todo o país. Mesmo assim, resolvemos investir no produto devido à demanda, e a qualidade dos morangos também está excelente. Por dia, têm saído mais ou menos umas 200 caixas. Há uma semana, o quilo custava R$ 25 e hoje está R$ 60, variando muito em um curto período de tempo", afirmou o vendedor conhecido como "Gugu do Ceasa".

"Gugu do Ceasa" contou que, por dia, mais de 200 caixas de morango estão sendo vendidas | Foto: Layla Mussi

"Está uma febre né? Depois que surgiu o morango do amor as vendas aumentaram bastante, e para gente tem sido muito bom, muita procura. Mas o preço, consequentemente, também muda né. Hoje a caixa com quatro bandejas está saindo por R$ 40, mas vai variando, porque se o preço aumenta lá fora, a gente para repassar precisa aumentar o valor também", contou Kely Martins, vendedora do Ceasa.

Caixa com quatro bandejas saindo a R$ 40 em hortifruti no Ceasa | Foto: Layla Mussi

Segundo a gerente Vanessa da Mota, que também comercializa hortifrúti no Ceasa, tem ocorrido um movimento em que, mesmo com a alta procura, muitas pessoas estão deixando de comprar o produto devido ao preço, que está "nas alturas".



"A gente tem se surpreendido porque, mesmo com a alta na procura, o produto está muito caro, e algumas pessoas acabam não querendo comprar. Ontem e anteontem vendemos bem, mais de 100 por dia, mas, depois da notícia ter saído nos telejornais, parece que a procura pelo morango explodiu, assim como os valores, fazendo com que a nossa compra fique mais cara e até mesmo escassa. Para comprar está tão difícil quanto vender, porque não podemos deixar o preço tão baixo a ponto de não ter lucro nenhum no produto. Estamos vendendo hoje por R$ 55", contou Vanessa.

Segundo Vanessa, o alto valor dos morangos tem "assustado" alguns clientes | Foto: Layla Mussi

Mas ainda que o preço "assuste", muitos confeiteiros e empresários do ramo seguem em busca dos disputados morangos graúdos.

"Não podemos negar que está realmente muito caro, mas isso é por conta da procura, e a gente que trabalha com confeitaria não tem muito o que fazer né? Se não aproveitar essa "onda", a gente fica pra trás. Então vim aqui dar uma procurada, ver se estão bonitos, grandes, pra poder levar e voltar a produção, que tem sido diária", afirmou o empresário Vitor Ramos.

Enquanto isso, no Centro de São Gonçalo, os morangos também vêm gerando bons frutos aos vendedores, visto que, mesmo com o preço alto, as vendas têm sido intensas, com os produtos chegando a esgotar antes mesmo do final do dia.



"A demanda está muito grande. Hoje, por exemplo, eu pedi 20 caixas e as 20 já praticamente se foram. E em relação aos preços, estamos colocando valores de acordo com o que nos está sendo cobrado, nada além do limite. Estou vendendo hoje a R$ 10,99", afirmou Cezar, proprietário de um hortifruti localizado no centro de São Gonçalo.

O preço do morango está variando a cada dia devido a alta procura | Foto: Layla Mussi

A procura aumentou bastante devido ao doce que viralizou na internet, né, e a nossa demanda, assim como os preços, consequentemente aumentaram. Normalmente é um produto que chega para nós em menor quantidade, mas devido à procura agora vem mais e sai mais rápido", contou o gerente Wellerson Tiene.

Independente de preço, uma coisa é certa: o morango do amor segue conquistando os paladares dos "doceiros de plantão". Mas, a dúvida é: até quando?

Confira a receita do Morango do Amor:

A receita combina morango fresco, brigadeiro e uma calda vermelha de açúcar que endurece e forma uma casquinha crocante.

Ingredientes do brigadeiro branco:

- 1 lata de leite condensado

- 1 caixinha de creme de leite

- 1/2 xícara de leite em pó

- 1 colher de sopa rasa de manteiga sem sal

Em uma panela, misture todos os ingredientes. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura. Após ferver, cozinhe por mais 10 minutos ou até atingir ponto de brigadeiro mole. Transfira para um refratário e deixe descansar por pelo menos 4 horas até esfriar completamente.

Lave e seque os morangos e enrole os morangos no brigadeiro.

Ingredientes da calda:

- 2 xícaras (chá) e meia de açúcar

- 1 xícara (chá) e meia de água

- 2 colheres (sopa) de vinagre

- 10 gotas de corante alimentício em gel vermelho

Misture o açúcar, a água, o vinagre e o corante vermelho em uma panela. Misture tudo antes de ligar o fogo e cozinhe sem mexer até atingir o ponto de bala dura (cerca de 20 minutos).

Com a calda pronta, mergulhe cuidadosamente cada morango revestido de brigadeiro, escorra o excesso e coloque em uma superfície untada ou antiaderente para secar.