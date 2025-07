Suspeito morre após confronto com a polícia em São Gonçalo

Um homem, ainda não identificado, morreu após um intenso confronto com policiais civis na noite da última quarta-feira (23), por volta das 23h30, no bairro Portão do Rosa, em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito seria integrante do tráfico de drogas e estava em um carro roubado com outros dois homens armados.

Segundo relato dos agentes da 72ª DP (Mutuá), a equipe realizava uma operação de investigação com base em informações sobre um veículo Fiat Uno prata, que estaria sendo usado para transportar traficantes entre as comunidades da Força e do Salgueiro, ambas dominadas por uma facção criminosa.

Leia também:

Dia dos Pais inspira homenagem a homens que apoiam companheiras e filhos pacientes do câncer

Arraiá da Sinfônica Ambulante agita o Reserva Cultural no próximo sábado (26)

Os policiais se posicionaram em um ponto estratégico entre as duas localidades, na Avenida Professor Josue de Castro com a esquina da Rua Padre Nicolau Luiz, para interceptar o carro. Ainda de acordo com a polícia, os ocupantes do veículo não obedeceram à ordem de parada e colidiram contra a viatura e, em seguida, contra um poste.

Três homens estavam dentro do carro. Dois deles teriam atirado contra os policiais, que revidaram. Durante o confronto, traficantes das comunidades vizinhas também teriam disparado contra os agentes. Dois suspeitos conseguiram fugir em direção à comunidade da Força. O homem que dirigia o veículo foi atingido na cabeça.

No interior do carro, os agentes encontraram uma pistola calibre .40 com numeração suprimida e quatro munições, além de sacolés com pó branco, erva seca e material semelhante ao crack. Também foram apreendidos um rádio transmissor, carregador, coldre, roupas camufladas e um carregador de pistola.

O suspeito ferido foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda segundo a Polícia Civil, o carro utilizado pelos criminosos estava com placa adulterada. A placa original do veículo indicava que ele havia sido roubado e constava como produto de crime na circunscrição da 75ª DP (Rio do Ouro).

O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá) e encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), onde será investigado.