Líder de facção do Maranhão é preso em São Gonçalo após operação conjunta

A ação foi realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) em conjunto com agentes da Polícia Civil do Maranhão - Foto: Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Polícia Civil, prendeu, nesta quinta-feira (24/07), um dos líderes de uma quadrilha responsável por diversos crimes no estado do Maranhão. O criminoso foi localizado e capturado no bairro Mutuapira, em São Gonçalo. A ação foi realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) em conjunto com agentes da Polícia Civil do Maranhão.

"A prisão desse foragido da Justiça mostra a força do trabalho integrado entre as polícias e reafirma o compromisso do nosso governo em garantir a segurança da população. Não vamos permitir que o Rio de Janeiro seja reduto para bandidos de outros estados se esconderem ", afirmou o governador Cláudio Castro.





De acordo com as investigações, o criminoso ocupava função de comando dentro da facção, com poder de decisão sobre ações violentas, aplicação de punições internas e cobrança de valores ilícitos. Além disso, também era responsável por manter a arrecadação financeira da organização. A organização, da qual o criminoso faz parte, atua em roubos de cargas, tráfico de drogas, latrocínios e extorsões no Maranhão, principalmente na BR-135, em São Luís, capital maranhense.