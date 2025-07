Veja ranking das 20 cidades e estados mais violentos, segundo dados do Anuário de Segurança

Segundo os dados do Anuário de Segurança, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), nesta quinta-feira (24), o município de Maranguape, no Ceará, é a cidade mais violenta do país em 2024, com uma taxa de quase 80 mortes violentas a cada 100 mil habitantes.

A vice-liderança do ranking ficou com Jequié (CE), que teve uma taxa de 77,6. Na sequência vêm Juazeiro (BA), Camaçari (BA) e Cabo de Santo Agostinho (PE). De acordo com o levantamento, das 20 cidades mais violentas, 16 ficam no Nordeste. O estado da Bahia, também concentra cinco cidades das dez mas violentas.

Para o FBSP, a violência está relacionada a disputas entre as facções por controle do tráfico de drogas. O ranking leva em conta homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial nas cidades com mais de 100 mil habitantes.

No ranking dos estados mais violentos em 2024, o Amapá lidera a lista com uma taxa de 45,1 mortes. Na sequência vem Bahia (40,6) e Ceará (37,5). Mesmo com a liderança, o Amapá apresentou uma queda de 30,6 % na taxa em relação a 2023, quando também ocupava a primeira colocação, com 64,9 mortes por 100 mil.