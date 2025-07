PM faz operação para retirada de barricadas no Capote e Colubandê, em São Gonçalo

O 7ºBPM (São Gonçalo) realizou, durante esta quinta-feira (24), nos bairros Capote e Colubandê, em São Gonçalo, a operação 'Força Total', com o objetivo de retirar barricadas colocadas nas ruas por traficantes de drogas.

De acordo com a polícia, cerca de 12 toneladas de obstáculos foram retirados das ruas. Ainda segundo a PM, durante a operação não houve confronto com traficantes. Ninguém foi preso.

Leia também

➣ Adolescente é apreendido com drogas na Comunidade do Palácio, em Niterói

➣ Suspeito morre após confronto com a polícia em São Gonçalo

As ruas beneficiadas pela operação são: Rua Jerônimo Serra; Visconde de Seabra; Vicente Sarmento; Teófilo de Souza, Expedicionário Cândido Melo, todas com uma barricada retirada; e Rua Moreira Castelo, que foi desobstruída em dois diferentes pontos.

Todas as ruas foram totalmente liberadas para o trânsito. Ao menos três equipes do batalhão participaram da ação, além do grupamento de demolição que conta com uma retroescavadeira para retirada de objetos fincados no chão.





Divulgação