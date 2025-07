Adolescente é apreendido com drogas na Comunidade do Palácio, em Niterói

Um jovem de 16 anos foi apreendido, na manhã desta quinta-feira (24), na comunidade do Palácio, no Ingá, em Niterói, por policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12ºBPM (Niterói).

Segundo informações da polícia, durante o patrulhamento na comunidade, a equipe encontrou um grupo fazendo a venda de drogas no local. Percebendo a presença policial, os suspeitos tentaram fugir, mas um deles foi alcançado e detido portando, de acordo com a PM, drogas e um radiotransmissor, além de R$100,00 em espécie e um celular.

Ao todo, entre as drogas, foram apreendidos 154 pinos de cocaína e 568 pedras de crack. O adolescente foi encaminhado para Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), onde foi autuado por ato análogo ao crime de tráfico de drogas.