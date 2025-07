Carga inusitada: homem tenta embarcar em BRT com uma caixa-d’água

Usuários e funcionários do BRT na estação Curicica, situada no corredor Transcarioca, na Zona Oeste do Rio, foram surpreendidos com um homem tentando embarcar em um dos articulados com uma caixa d’água. A cena inusitada ocorreu na noite desta quarta-feira (23).

Para tentar embarcar junto com o material, o homem entrou pela lateral da estação sem pagar a passagem.

Funcionários da MOBI-Rio pediram que o homem deixasse o local. Quando foi impedido de seguir com o plano, o homem aceitou a ordem e foi embora, levando consigo a caixa d’água.