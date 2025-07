Dia dos Pais inspira homenagem a homens que apoiam companheiras e filhos pacientes do câncer

Parceiras há quase uma década em ações diferenciadas voltadas à saúde da mulher, a Oncomed e a PróOnco se unem agora em um projeto totalmente inovador. Marcando o Dia dos Pais, a homenagem dessa vez será para homens que acompanham o desafio de esposas ou filhos que foram pacientes ou seguem em tratamento do câncer nas duas clínicas referência de oncologia no Grande Rio. Pais ou maridos poderão ter suas histórias contadas em cartas enviadas até o próximo dia 1º de agosto para o concurso que tem como slogan “A vida é boa, mas é muito melhor com você" e vai premiar a mais emocionante delas.

Podem participar filhos ou companheiras escrevendo um texto contendo 20 linhas sobre a importância do apoio e presença masculina (pai ou marido) no tratamento da doença. Cada paciente pode concorrer com apenas uma carta, a ser enviada até 18h do dia 01/08, por meio do formulário criado no site www.oncomed.com.br para o concurso que premiará o vencedor com uma cafeteira Expresso. Todo o material recebido será avaliado por uma comissão interna da Oncomed, e o resultado será divulgado no dia 6 de agosto no Instagram da instituição.

“A ideia é criarmos uma ação específica de Dia dos Pais para homenagearmos aqueles que ficam ao lado de suas companheiras ou filhos o tempo todo do tratamento, com amor e resiliência. No dia a dia, vemos que muitos homens fogem ao saberem que a mulher ou o filho está com a doença, e isso é muito triste. Então, entendemos esse momento como uma oportunidade de mostrarmos a importância desse companheirismo”, explica o mastologista e cirurgião geral Rodrigo Souto, diretor da PróOnco Mulher, diretor científico do Instituto Oncomed e idealizador do concurso.