Arraiá da Sinfônica Ambulante agita o Reserva Cultural no próximo sábado (26)

Prepare o chapéu de palha e o look xadrez. Neste sábado (26), das 13h às 22h, o gramado do Reserva Cultural será palco do arraiá mais animado da cidade. A festa será comandada pela Sinfônica Ambulante, que promete agitar o público com muita música, quadrilha e oficina de instrumentos. As atrações não param por aí: o evento também contará com os shows de Léo Castro, DJ Cris Panttoja e Mauricio Paraxaxar.

“Promover eventos como o Arraiá da Sinfônica Ambulante é uma forma de valorizar a identidade da nossa cidade e fortalecer os laços da comunidade. Quando ocupamos os espaços públicos com arte e música, estamos também incentivando a economia criativa e apoiando os artistas locais. É assim que construímos uma Niterói mais vibrante, acessível e diversa para todos. Não percam”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Leia também:

Niterói recebe finais do Jerj e define representantes do RJ nas competições nacionais

Flamengo vira no fim e se aproxima da liderança no Brasileirão



O evento, realizado pela Prefeitura de Niterói através da Fundação de Arte de Niterói (FAN), vai além da tradicional quadrilha. A programação traz atrações para toda a família e para todos os gostos. O público poderá curtir desde apresentações voltadas ao universo infantil até shows repletos de música popular e forró. O clima será de celebração da cultura brasileira em suas diversas expressões, com artistas que unem tradição, criatividade e diversidade sonora, garantindo uma experiência vibrante do começo ao fim.

A Sinfônica Ambulante vai realizar uma oficina e duas apresentações. Às 14h, o grupo realiza um aulão aberto ao público: não precisa de inscrição prévia e os participantes só precisam levar seus próprios instrumentos. Já no final da tarde, às 17h e às 19h, a banda e o bloco da Sinfônica realizam dois shows numa mistura de carnaval e arraiá.

A programação tem mais atrações ao longo do dia. Às 15h, Léo Castro, cantor e educador musical, leva ao palco um trabalho voltado à musicalização infantil, com apresentações lúdicas e interativas que encantam bebês, crianças e suas famílias, unindo música, psicomotricidade e afeto.

Na sequência, a partir das 16h e nos intervalos entre as apresentações, a DJ Cris Panttoja, com sua sensibilidade artística enraizada em origens indígenas, embala o público com uma seleção vibrante de música popular brasileira, promovendo conexão e valorização da diversidade cultural. À noite, a partir das 20h, o cantor e zabumbeiro Mauricio Paraxaxar celebra 26 anos de carreira com um show repleto de forró autêntico, misturando composições próprias e clássicos de mestres como Luiz Gonzaga e Dominguinhos, tudo com uma batida firme, voz potente e muito balanço.

Confira os horários das atrações:

13h - Abertura

14h - Oficina da Sinfônica Ambulante

15h - Leo Castro

16h - Dj Cris Pantoja

17h - Show da Banda Sinfônica Ambulante

18h - Dj Cris Pantoja

19h - Bloco Sinfônica Ambulante

20h - Maurício Paraxaxar

21:30h - Dj Cris Pantoja

22h - Encerramento

Serviço:

Arraiá da Sinfônica Ambulante

Data: Sábado, 26 de julho de 2025

Horário: 13h às 22h

Evento gratuito

Classificação livre

Local: Reserva Cultural (gramado)

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói