Mulher é presa furtando produtos de mercado em São Gonçalo

Policiais militares prenderam em flagrante uma mulher que furtou produtos alimentícios de um mercado situado na Estrada do Pacheco, no Pacheco, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (23).

De acordo com as informações, a mulher fingiu ser cliente e circulava pelo estabelecimento com um carrinho de compras. Porém, foi surpreendida por funcionários quando deixava o mercado sem realizar o pagamento dos produtos.

Os funcionários do mercado detiveram a suspeita e chamaram a Polícia Militar.

A mulher e os itens foram levados à 73ª DP (Neves), onde houve o registro do caso. Ela continua à disposição da Justiça.