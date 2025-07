Homem é preso com fuzil em São Gonçalo

Um homem de 20 anos foi preso na noite da última quarta-feira (24), durante uma ação da Polícia Militar na Avenida do Contorno, no Jóquei, em São Gonçalo. Com o acusado a polícia apreendeu um fuzil e cocaína.

De acordo com informações de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) patrulhava a região quando foram atacados a tiros por diversos criminosos em motocicletas, que fugiram do local.

Contudo, posteriormente, um homem, que estava próximo a barricadas do tráfico, correu para uma casa ao ver a aproximação policial. Nesse imóvel a polícia capturou o acusado e apreendeu um fuzil 5.56, cinco munições para fuzil, 320 cápsulas de cocaína e um rádio de comunicação.

O caso foi registrado na 75ªDP (Rio do Ouro), onde o acusado permaneceu preso.