Confusão durante frete e mudança termina em tentativa de homicídio

Policiais civis da 66ª DP (Piabetá), prenderam nesta quarta-feira (23) um homem acusado de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. O crime ocorreu durante um serviço de frete em uma residência da região.

De acordo com informações prestadas pela esposa da vítima, o casal, que trabalha com mudanças, havia sido contratado por uma cliente que enfrentava problemas com uma ex-companheira. Durante a retirada dos objetos da casa, as duas mulheres iniciaram uma discussão acalorada que evoluiu para agressões físicas.

Ao tentar apartar a briga, o trabalhador foi surpreendido por um vizinho que,com uma barra de ferro, golpeou violentamente a cabeça da vítima. A agressão causou ferimentos graves, obrigando o imediato socorro da vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, de onde foi transferida com urgência ao Hospital de Saracuruna, dada a gravidade da lesão.

Equipes do Grupo de Investigação Complementar (GIC) da 66ª DP realizaram diligências e localizaram o suspeito por volta das 16h. Ele foi conduzido à delegacia e está preso, à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.