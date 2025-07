“Tiquinho" é preso na Comunidade do Viradouro, em Niterói

Tiquinho é conhecido no meio policial, por não ter uma das mãos após perdê-la ao tentar jogar uma granada contra policiais do 12ºBPM (Niterói) - Foto: Divulgação

Tiquinho é conhecido no meio policial, por não ter uma das mãos após perdê-la ao tentar jogar uma granada contra policiais do 12ºBPM (Niterói) - Foto: Divulgação

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 12º BPM (Niterói), após trabalho de monitoramento e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na noite desta quarta-feira (23), na Rua Nossa Senhora das Graças, na Comunidade do Viradouro, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, criminoso ligado a Organização Criminosa Comando Vermelho (CV) e uma das lideranças do tráfico de drogas da Comunidade do Viradouro, em Niterói, Marcos Patrick da Silva de Aquino, vulgo “Tiquinho ou Putão”, de 35 anos.

De posse de informações sobre a localização do traficante, policiais da Patamo 4ª CIA, em patrulhamento, procederam para verificar informações sobre indivíduos praticando venda de entorpecentes no local. Ao chegar ao ponto indicado, diversos traficantes empreenderam fuga, sendo possível deter o criminoso "Tiquinho".

Considerado de Altíssima Periculosidade pelo sistema carcerário, em liberdade desde junho de 2023, ele é um dos envolvidos na execução de Filipe Rodrigues, de 24 anos, Rayssa Santos, de 23, e o bebê Miguel Filipe, de 7 meses, membros de uma família, executados dentro de um carro, na noite de 17 de março de 2024, em um acerto de contas com traficantes. Segundo as investigações, o ataque a tiros que matou a família aconteceu depois que Filipe, enganou traficantes da comunidade do Castro, ao se passar por policial militar e pedir R$ 50 mil para identificar e entregar um suposto informante.

Tiquinho é conhecido no meio policial, por não ter uma das mãos após perdê-la ao tentar jogar uma granada contra policiais do 12ºBPM (Niterói), no Complexo do Viradouro, em Santa Rosa. Ele também seria uma das lideranças do tráfico de drogas da Favela Grota do Surucucu, em São Francisco, Zona Sul de Niterói. Ele também estaria envolvido na morte Thatyane Brites, de 24 anos, que foi morta pelo ex-namorado, CH da Viradouro, que era integrante do tráfico local. Ela foi executada após ir a um baile funk na comunidade para trabalhar vendendo doces e cigarros.

O criminoso, também é um dos envolvidos no ataque contra a sede da 77ª DP (Icaraí), O crime aconteceu na madrugada do dia 31 de agosto de 2019. Na ocasião, integrantes de um bando passaram numa moto em frente à delegacia e efetuaram diversos disparos contra a fachada da delegacia. Eles fugiram em seguida.

Diante dos fatos, o criminoso foi encaminhado à 79ª DP (Jurujuba), onde foi constatado que contra o traficante, constavam dois mandados de prisão, sendo um expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, pelo crime de Homicídio Qualificado/Concurso de Pessoas e outro pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, pelo crime de Tráfico de Drogas, onde fora condenado a uma pena de 14 anos, em regime fechado. Depois de tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, ele será encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

