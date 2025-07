Sesc São Gonçalo recebe "América Negra", de Wanderson Lemos, no Julho das Pretas

Celebrando o “Julho das Pretas”, campanha anual que honra a resistência e a trajetória das mulheres negras, Wanderson Lemos apresenta o show ‘América Negra’ no Sesc São Gonçalo, nesta sexta-feira (25), com ingressos populares. A data faz alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho.

Mais do que o lançamento de um trabalho, o cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical Wanderson Lemos realiza um movimento, um resgate à ancestralidade com o show "América Negra". Após anos de maturação e desenvolvimento, o trabalho traz à tona a valorização da nossa cultura, através da história de personalidades negras e nesta data ressalta nomes como Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e Elza Soares entre outros.

América Negra é inovador e necessário. Wanderson Lemos utiliza literatura, audiovisual e música para tratar do assunto desigualdade, contribuindo com elementos artísticos para o debate. É arte como instrumento de transformação social.

O show, carregado de significado, valorização da cultura e muito swing é uma experiência rica em brasilidade e homenageia, em sua potente voz, personalidades negras na nossa cultura, como Luiz Gama, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Paulo Lins, Wilson das Neves e Elza Soares, entre outras composições.

Mais sobre o projeto

Multi-instrumentista e produtor musical com carreira internacional, Wanderson Lemos é um nome que transcende fronteiras. Em 2019, o artista iniciou o projeto que integra literatura, música e audiovisual, "América Negra - VOL 01", com o objetivo homenagear ícones negros, destacando o legado e a contribuição do povo negro na construção da sociedade.

O primeiro clipe lançado foi "Eu sou Luiz Gama", produzido durante o período em que Wanderson morou na França. Em seguida, foram lançados "América Negra", "Carolina Maria de Jesus", "Conceição Evaristo"- ambos últimos exibidos em festivais internacionais como The First-Time Filmmaker Showcase (Estados Unidos); Lift-Off Global Sessions (Estados Unidos); Renuac (Chile);

Géneros e Performances (Portugal) e, mais recentemente, “Versando com Paulo Lins”, além das outras músicas que compõem esse volume: Muhammad Ali, Zumbi e Besouro, Wilson das Neves, Poeta Cruz e Souza e Elza Soares.

Sobre Wanderson Lemos

"Cria" de Padre Miguel, periferia do Rio de Janeiro, Wanderson Lemos descobriu sua paixão pela música ainda na infância, durante as aulas de flauta na escola. Aos 13 anos, já se destacava com um violão emprestado, chegando à final do Festival Estudantil no Teatro João Caetano — marco inicial de uma jornada marcada por criatividade e talento. Atualmente com 7 trabalhos lançados e muitas músicas, Wanderson Lemos dá continuidade à sua criatividade em projetos variados. O artista é ainda criador do selo Crioula Fonográfica e dos instrumentos Tupinambá e Xamã, exemplos de sua inventividade.

Em novembro de 2024, participou da FLIM (Festa Literária Internacional de Maricá), reforçando seu diálogo entre música, literatura e identidade negra. Em 2023, destacou-se no MiCBR (Mercado das Indústrias Criativas do Brasil), em Belém do Pará, onde ocupou o primeiro lugar em seleção nacional, pelo Ministério da Cultura. Em 2021, Wanderson recebeu por seu trabalho de valorização da vida de Luiza Gama, a medalha Advogado Luiz Gama, instituída pela Associação de Advogados Trabalhistas de São Paulo (AATSP) em memória daquele brilhante advogado, jornalista e escritor, que foi um dos principais líderes e um dos maiores nomes do movimento abolicionista no Brasil.

As músicas de Wanderson Lemos estão disponíveis em todas as plataformas digitais, como no youtube music.

Serviço:

Show: Wanderson Lemos - América Negra “Vol.1”

Data: 25/07

Horário: 19h

Local: Sesc São Gonçalo - Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte, São Gonçalo.

Classificação Indicativa: Livre

Ingressos populares: R$ 15 (inteira), R$ 7,50 (meia-entrada), R$5 (Credencial Plena), Grátis (PCG).

Ficha Técnica: Voz, violão e cavaquinho: Wanderson Lemos | Bateria: Jonas Santiago | Baixo: Thiago Campos | Teclados: Jefferson Sidom | Percussão: Léo Mucuri | Técnico de som: Dedeco | Câmera e edição: Matheus Ferreira | Produção executiva e assessoria: Aline Araújo.

Para mais informações: (21) 979799691 ou pelas redes sociais: wandersonlemos.com / @wandersonlemosoficial e @WandersonLemosOficial.