Niterói recebe finais do Jerj e define representantes do RJ nas competições nacionais

Agora é pra valer! No próximo fim de semana (26 e 27/07), Niterói será sede das etapas finais de atletismo, futsal e handebol. Os campeões das disputas irão representar o Time RJ nos Jogos da Juventude, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O Jerj é uma realização da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do RJ (FEERJ).

"Chegar às finais do Jerj já é uma grande conquista. Esses estudantes-atletas representam o que há de melhor no esporte escolar do nosso estado e eles nos inspiram com sua dedicação, superação e espírito de equipe. Acreditamos no poder transformador do esporte e seguimos firmes no compromisso de apoiar e valorizar esses jovens talentos, que agora têm a oportunidade de representar o Rio de Janeiro em nível nacional com muito orgulho", destacou o secretário de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, Rafael Picciani.

No sábado (26/07), a disputa de futebol no Liceu Nilo Peçanha, no centro de Niterói. No domingo (27/07), será a vez do handebol no Liceu Nilo Peçanha. Todas as competições começam às 8h.

No atletismo, terão as modalidades de 100, 200, 400, 800 e 3.000 metros rasos, 100 e 110 metros com barreiras, salto triplo, lançamento de dardo e de disco, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura e marcha atlética.

Cria do Caramujo, em Niterói, um dos grandes nomes do atletismo é Rafaelle Weitzel, de 16 anos. Neste ano, ela estará nas provas de 100m com barreiras e 400m. Rafaelle é atual campeã do revezamento 4x100 e estará lutando por mais um título nos Jogos Escolares.

"Estou bastante motivada para a competição, ainda mais sendo na minha cidade. Quero conquistar a medalha de 1º lugar novamente e bater a minha marca do ano passado. Vou dar o meu melhor", declarou Rafaelle.

Na capital fluminense também haverá disputa. Na Barra da Tijuca, tem ginástica rítmica e na Tijuca, a super final de handebol, ambas no sábado (26/7), às 8h. No domingo (27/7), Pilares será palco do badminton, no mesmo horário.

Nos Jogos Escolares do Rio de Janeiro, estudantes de 11 a 17 anos competem em 20 modalidades individuais e coletivas. As etapas classificatórias abrangem as cinco regiões do estado. Este ano, o torneio bateu recorde histórico de participação, com mais de 9 mil estudantes inscritos de escolas públicas e privadas de todas as regiões do estado, quase o dobro do recorde anterior, que era de pouco mais de 5 mil atletas.