Polícia Civil prende motorista que aplicava golpe da maquininha no Rio

Policiais civis da 40ª DP (Honório Gurgel) prenderam um taxista por aplicar o “golpe da maquininha” em uma passageira. Para enganar a vítima, ele usava uma máquina de cartão que dificultava a visualização. O acusado foi localizado e preso, nesta segunda-feira (21), no bairro da Taquara, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com os agentes, ela relatou que após sair de uma casa de show, na Barra da Tijuca, solicitou um transporte por aplicativo, e no momento em que aguardava o veículo, foi abordada por um homem que perguntou o valor da corrida solicitada. A passageira informou que o valor era R$ 42 e o autor ofereceu para levá-la para casa pelo mesmo valor. Diante da oferta, a vítima aceitou e embarcou no táxi, e quando ela foi pagar, o autor a apressou para sair do carro alegando que o veículo poderia pegar fogo.

A vítima só percebeu o valor exorbitante, depois que deixou o automóvel, e percebeu que foi cobrado R$ 4.240, muito maior do que foi acordado.

Após investigações da distrital, os agentes conseguiram identificar o acusado. Durante pesquisas no banco de dados da Polícia Civil, constatou-se que contra o acusado, havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de violação de domicílio no âmbito da Lei Maria da Penha. Na delegacia ele foi reconhecido pela vítima do golpe.

O acusado possui diversas anotações como roubo em interior de táxi, violência doméstica e familiar, estelionato, furto de celular e outros tipos de furtos. Ele vai responder a um inquérito por crime estelionato.