José Luiz Runco é demitido do Flamengo

José Luiz Runco não é mais o chefe do departamento médico do Flamengo. O profissional foi demitido nesta quarta-feira (23), um dia após ser divulgada uma mensagem que o médico mandou em um grupo de WhatsApp afirmando que o meia De La Cruz não tinha mais condições de jogar em alto nível por ter "uma lesão crônica e irreparável".

A forma com que Runco expôs o jogador em um grupo que continha 71 pessoas pegou mal para outros atletas da equipe, além de integrantes da comissão técnica e dirigentes. De La Cruz foi contratado pelo Flamengo por R$ 102 milhões em dezembro de 2023, mas não conseguiu ter o desempenho esperado devido problemas nos joelhos.

Diversos canais esportivos publicaram a mensagem enviada por Runco, falando sobre a situação do atleta, ao grupo "Fla Barra".

"Prezado João. Boa tarde. Vou tentar passar a situação do De la Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente", disse Runco na mensagem.

O estafe do jogador afirmou que faltou ética ao médico e os empresários de De La Cruz estudam processar o médico. Arrascaeta foi um dos atletas do Flamengo que saiu em defesa do companheiro de time, ao postar uma foto ao lado do jogador com a frase: "Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim".

O médico era a aposta do presidente Bap para assumir o departamento médico desde a campanha eleitoral no ano passado. Ele assumiu o cargo de chefia em dezembro de 2024 e demitiu quase 40 pessoas em janeiro de 2025. Runco é desafeto declarado de seu antecessor, Márcio Tannuri, e desde que começou o trabalho o departamento enfrentou diversas polêmicas.