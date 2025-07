Flamengo visita o Bragantino buscando alcançar a liderança do Brasileirão

Flamengo busca a liderança do Brasileiro nesta quarta (23), contra o Bragantino - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Flamengo busca a liderança do Brasileiro nesta quarta (23), contra o Bragantino - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo encara o Red Bull Bragantino nesta quarta (23), às 21h30 (horário de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro quer a vitória para alcançar o líder Cruzeiro no número de pontos.

Após a derrota para o Santos, o Fla bateu o Fluminense no clássico de domingo (20) e segue na busca pela liderança da competição. O clima extracampo tem sido conturbado nos últimos dias, e o técnico Filipe Luís precisa quebrar a cabeça para escalar um time que viajou com oito baixas no elenco.

O provável onze inicial do Rubro-Negro é: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha (Wallace Yan) e Bruno Henrique.

O Bragantino quer voltar a vencer para seguir entre os quatro melhores da competição. O clube vem de um empate e uma derrota. Isso afastou o Massa Bruta da briga direta pela ponta.

A equipe do técnico Fernando Seabra deve entrar em campo com: Cleiton; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Mosquera (Vinicinho), Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

A arbitragem fica por conta de Davi de Oliveira Lacerda (ES). Os assistentes são Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES). O VAR é comandado por Caio Max Augusto Vieira (GO).