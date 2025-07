PF e PRF apreendem cerca de 18 kg de drogas em Rio das Ostras

A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal apreenderam, nessa terça-feira (22) uma carga que continha aproximadamente 15,5kg de cocaína e 2,1kg de maconha na cidade de Rio das Ostras.

O condutor do veículo abandonou o carro aberto e sem as chaves para se evadir das equipes policiais no interior do bairro Palmital. Buscas estão sendo efetuadas para localizar e prender o criminoso.

Após a apreensão, a carga ilícita foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Macaé. Foi instaurado inquérito policial para apurar o crime, bem como identificar possíveis fornecedores e receptores dos entorpecentes.